Ираклий Кобахидзе пригрозил Саломе Зурабишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили предстоит покинуть свой пост 29 декабря, и выразил сомнение в возможности каких-либо серьезных изменений до этой даты.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, он отметил, что, несмотря на утверждения некоторых европейских политиков, радикальная оппозиция не победит, и Зурабишвили не будет в состоянии представить никакие серьезные планы. Кобахидзе также подчеркнул, что если президент продолжит свою деятельность после окончания срока, это может повлечь за собой уголовную ответственность, поскольку, по его словам, действия президента, направленные на отмену результатов выборов, предусмотрены как преступление в Уголовном кодексе.

Грузинский премьер-министр также сообщил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила легитимность выборов, а Конституционный суд не увидел оснований для проведения повторных парламентских выборов. Кобахидзе утверждает, что парламент выразил доверие правительству, и нет необходимости в новых выборах.

Вечером того же дня президент Саломе Зурабишвили планирует обратиться к гражданам страны.