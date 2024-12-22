Тяжелая авария в Гарадагском районе

В Министерство по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение на горячую линию "112" о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Баку, в Гарадагском районе, на 15-м километре шоссе Баку-Сальян, и необходимости в спасательной помощи.

Как сообщили Day.Az в министерстве, немедленно на место происшествия были направлены спасатели Специальной службы по спасению в экстремальных условиях Министерства по чрезвычайным ситуациям.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что ДТП произошло, когда автомобиль марки "MERCEDES" потерял управление и врезался в препятствие на обочине дороги. В результате происшествия в деформированном автомобиле оказались зажаты люди.

С помощью специального оборудования спасатели извлекли тела трех погибших - 1960 года рождения - Хатун Тофик кызы Алиевой, 1964 года рождения - Акифа Алисамид оглу Алиева и 1967 года рождения - Латафат Тофик кызы Алиевой. Их тела передали компетентным органам.

По факту происшествия проводится расследование соответствующими органами.