Жуниньо прокомментировал возможный переход в "Севилью"

Нападающий "Карабаха" Жуниньо впервые прокомментировал слухи о своем возможном переходе в испанскую команду "Севилья".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразильский футболист поделился своим мнением с Estadio Deportivo.

"Этот вопрос не в моей компетенции", - сказал Жуниньо. - "Я не могу много говорить о ситуации, так как у меня действующий контракт с "Карабахом". Я просто жду, когда клубы придут к соглашению".

Напомним, что, согласно информации в прессе, "Карабах" отклонил первоначальное предложение "Севильи" на сумму два миллиона евро, и в настоящее время ведутся переговоры о возможном компромиссе. Контракт Жуниньо с "Карабахом" действует до 30 июня 2026 года.