Турция готова помочь в восстановлении госинститутов Сирии

Турция готова оказать необходимую помощь в восстановлении государственных институтов соседней Сирии.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Дамаске после переговоров с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани). Трансляцию вел телеканал TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, что самый сложный и мрачный период для вашей страны остался позади. <...> Я нахожусь в Дамаске, чтобы сказать, что турецкий народ, турецкое государство и наш президент [ Реджп Тайип] Эрдоган всегда будут рядом с вами. Эта победа принадлежит только вам и никому другому. Турция готова оказать всю необходимую помощь в восстановлении государственных институтов Сирии", - отметил министр.

"На прошедших переговорах мы подчеркнули, что установление стабильности в Сирии является главным приоритетом. Для этого необходимо обеспечить безопасность в стране, верховенство закона и защиту меньшинств. Необходимо создать инклюзивную администрацию, в которую войдут все религиозные и этнические группы. Строительство страны, где все живут в мире и царит справедливость, станет величайшим достижением новой Сирии и гарантией ее будущего. Как Турция мы готовы передать наш опыт в области реформирования государственных институтов, бизнеса. Наш президент дал необходимые указания на этот счет всем структурам", - сообщил Фидан.