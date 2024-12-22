Трамп отменит одну из главных выгод для мигрантов

Команда избранного американского лидера Дональда Трампа изучает различные варианты отмены предоставления гражданства США по праву рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, команда республиканца не исключает возможность ужесточения правил выдачи туристических виз для борьбы с "родильным туризмом". Кроме того, Госдепартаменту могут запретить "выдавать паспорта детям, если у их родителей нет документов".

В начале декабря Трамп в интервью телеканалу NBC News подтвердил свои планы положить конец практике предоставления гражданства по праву рождения. Он подчеркнул, что считает автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой, нелепым и планирует прекратить эту практику через исполнительный указ.