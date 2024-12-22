Хакан Фидан отправился в Сирию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Дамаск и встретился с главой новой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

Этот визит стал важным шагом в процессе восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Во время встречи обсуждались различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы безопасности и региональной стабильности.