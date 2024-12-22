https://news.day.az/world/1717382.html Хакан Фидан отправился в Сирию Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Дамаск и встретился с главой новой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции. Этот визит стал важным шагом в процессе восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
Хакан Фидан отправился в Сирию
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Дамаск и встретился с главой новой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.
Этот визит стал важным шагом в процессе восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Во время встречи обсуждались различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы безопасности и региональной стабильности.
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