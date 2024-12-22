https://news.day.az/sport/1717384.html Американский баскетболист в азербайджанской команде Азербайджанская баскетбольная команда "Шеки" усилила свой состав новым игроком. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба сообщила о подписании контракта с американским баскетболистом Теренсом Хантером-Уитфилдом. 25-летний нападающий, ранее выступавший в Ираке, теперь станет частью команды.
Американский баскетболист в азербайджанской команде
Азербайджанская баскетбольная команда "Шеки" усилила свой состав новым игроком.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба сообщила о подписании контракта с американским баскетболистом Теренсом Хантером-Уитфилдом.
25-летний нападающий, ранее выступавший в Ираке, теперь станет частью команды. Этот шаг является частью усилий клуба по укреплению состава и подготовке к предстоящим турнирам.
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