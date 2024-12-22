Американский баскетболист в азербайджанской команде

Азербайджанская баскетбольная команда "Шеки" усилила свой состав новым игроком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба сообщила о подписании контракта с американским баскетболистом Теренсом Хантером-Уитфилдом.

25-летний нападающий, ранее выступавший в Ираке, теперь станет частью команды. Этот шаг является частью усилий клуба по укреплению состава и подготовке к предстоящим турнирам.