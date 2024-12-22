Состоялась премьера фильма, повествующего о боевом пути шехидов Хачмаза

В Хачмазе состоялась премьера фильма, посвященного четырем героическим воинам, ставшим шехидами в Первой Карабахской и 44-дневной Отечественной войнах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, лента рассказывает о жизни и боевом пути хачмазских шехидов Рагима Имамова, Гусейна Султанова, Фарида Сейфуллаева и Фазиля Гулиева.

В презентации, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева в Хачмазе, приняли участие члены семей шехидов, гази, преподаватели и учащиеся.

На мероприятии, которое началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Выступившие на мероприятии автор фильма Гасан Аразов и директор полной средней школы села Хасполадоба Турал Мамедов рассказали о славном пути и доблестной Победе Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне. Отметив, что память о шехидах всегда чтится с глубоким уважением, ораторы подчеркнули важность передачи грядущим поколениям сведений о славном боевом пути героических сынов Родины.

Мать шехида Рагима Имамова Ясемен Имамова, сестра шехида Фарида Сейфуллаева Фарида Сейфуллаева сказали, что гордятся за героев, отдавших жизнь за Родину, выразили благодарность за внимание и уважение, оказанное памяти шехидов. Память о всех шехидах, имена которых навечно вписаны в историю славной Победы, будет всегда жить в сердцах.

В заключение был показан фильм.