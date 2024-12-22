https://news.day.az/world/1717395.html В Турции произошло землетрясение В Турции 22 декабря было зафиксировано землетрясение в Мраморном море. Как передает Day.Az, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 15:08 по местному времени на глубине 7 км. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.
В Турции произошло землетрясение
В Турции 22 декабря было зафиксировано землетрясение в Мраморном море.
Как передает Day.Az, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 15:08 по местному времени на глубине 7 км.
Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.
Продолжается мониторинг ситуации.
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