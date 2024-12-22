В Турции произошло землетрясение

В Турции 22 декабря было зафиксировано землетрясение в Мраморном море.

Как передает Day.Az, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 15:08 по местному времени на глубине 7 км.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.

Продолжается мониторинг ситуации.