Произошедшее в Сирии предотвратило мировую войну

Недавние события в Сирии предотвратили региональную, а возможно даже мировую войну, поскольку эта страна больше не будет очагом нестабильности, как во времена Башара Асада.

Как передает Day.Az, об этом заявил лидер новой администрации Сирии Ахмед аль-Шараа на встрече в Дамаске с лидером Прогрессивной социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом.

Сирийское издание "Аль-Ватан" привело цитату аль-Шараа: "Наше успешное противостояние с Асадом спасло регион от крупного конфликта и, возможно, от новой мировой войны. В прошлом Сирия была очагом нестабильности, и там правящий режим работал вместе с проиранскими вооруженными группировками против сирийского общества".

Лидер новой сирийской администрации также обвинил "свергнутый режим" в организации убийства отца Джумблата Кемаля в 1977 году, президента Ливана Башира Жмайеля в 1982 году и премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году.