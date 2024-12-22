Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 22 декабря погодные условия в стране преимущественно были без осадков, однако 21-го числа выпало до 1 мм мороси в Нефтчале.

Туман наблюдался в Нафталане, Шамкире, Шамахе, Гобустане, Гейчае, Зардабе, Лерике, видимость ограничилась до 200-500 метров.

Минимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове - 9 градусов, в Аранских районах от 2 до 3 градусов мороза, в Нахчыванской МО - 4 градуса, в горных районах - до 8 градусов мороза.