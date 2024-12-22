Новый премьер Франции бьет все рекорды по непопулярности

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру сразу после вступления в должность стал рекордно непопулярен среди граждан страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Journal du Dimanche, ссылаясь на исследование, проведенное французским институтом общественного мнения IFOP.

"Байру побил все рекорды по непопулярности в начале срока, так как его не поддерживают 66% французов", - отмечает журнал.

Для сравнения, на момент начала срока его предшественники показывали более высокие результаты. Мишель Барнье, например, имел 55% недовольных голосов, а Габриэль Атталь и Элизабет Борн - 46% и 43% соответственно.

Также, по данным того же исследования, 76% граждан не одобряют работу президента Эммануэля Макрона.

Напомним, что Франсуа Байру, которому 73 года, был назначен на пост премьер-министра на прошлой неделе, сменив Мишеля Барнье, чье правительство продержалось всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, который поддержали как правые, так и левые партии.