https://news.day.az/society/1717366.html

Как завтрашняя погода повлияет на метеочувствительных людей?

В Азербайджане опубликован ожидаемый медицинско-метеорологический прогноз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 23 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей.