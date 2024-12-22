https://news.day.az/society/1717366.html Как завтрашняя погода повлияет на метеочувствительных людей? В Азербайджане опубликован ожидаемый медицинско-метеорологический прогноз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 23 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
Как завтрашняя погода повлияет на метеочувствительных людей?
В Азербайджане опубликован ожидаемый медицинско-метеорологический прогноз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 23 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
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