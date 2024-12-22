"Карабах" сохранил свою позицию в рейтинге лучших Европы

Объявлен новый рейтинг лучших команд Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в таблицу вошли 400 сильнейших клубов континента. В список попали и четыре представителя Азербайджана.

Лучший клуб страны - "Карабах", который набрал 279 очков и сохранил за собой 63-е место. "Нефтчи", опустившийся на две позиции, занимает 256-е место с 19 очками. "Сабах" с 15 очками опустился на пять позиций и занял 282-е место. "Зиря", набравшая 14 очков, опустилась на три позиции и теперь находится на 291-м месте.

Список возглавляет "Реал Мадрид" с 2435 очками.