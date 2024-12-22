Мардакянский замок, расположенный в Абшеронском районе, является памятником архитектуры XII века.

Как передает Day.Az, колодцы, находящиеся в замке и достигающие глубины около двух метров, использовались для хранения запасов еды и воды. Они служили укрытием для людей, когда крепость становилась убежищем во время вражеских нападений.

Отмечается, что внутри и снаружи замка насчитывается около 90 таких колодцев.

Подробнее об этом можно узнать в материале телеканала AzTV.