https://news.day.az/culture/1717363.html Мардакянский замок: крепость, сохранившая 90 колодцев с древними тайнами - ВИДЕО Мардакянский замок, расположенный в Абшеронском районе, является памятником архитектуры XII века. Как передает Day.Az, колодцы, находящиеся в замке и достигающие глубины около двух метров, использовались для хранения запасов еды и воды. Они служили укрытием для людей, когда крепость становилась убежищем во время вражеских нападений.
Мардакянский замок: крепость, сохранившая 90 колодцев с древними тайнами - ВИДЕО
Мардакянский замок, расположенный в Абшеронском районе, является памятником архитектуры XII века.
Как передает Day.Az, колодцы, находящиеся в замке и достигающие глубины около двух метров, использовались для хранения запасов еды и воды. Они служили укрытием для людей, когда крепость становилась убежищем во время вражеских нападений.
Отмечается, что внутри и снаружи замка насчитывается около 90 таких колодцев.
Подробнее об этом можно узнать в материале телеканала AzTV.
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