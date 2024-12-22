https://news.day.az/world/1717401.html Британские военные стали массово увольняться из армии - Причина В Великобритании наблюдается массовый уход военнослужащих из армии, несмотря на рекордное повышение зарплат. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegraph, британские власти летом приняли решение увеличить зарплаты военным, чтобы справиться с кризисом в вооруженных силах, однако этот шаг не принес ожидаемых результатов.
Британские военные стали массово увольняться из армии - Причина
В Великобритании наблюдается массовый уход военнослужащих из армии, несмотря на рекордное повышение зарплат.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegraph, британские власти летом приняли решение увеличить зарплаты военным, чтобы справиться с кризисом в вооруженных силах, однако этот шаг не принес ожидаемых результатов.
"Солдаты покидают армию с тревожной скоростью. Впервые в истории Великобритании на 1 000 человек приходится всего 2 военнослужащих", - отмечается в статье.
По данным издания, за последний год более 15 000 солдат ушли из вооруженных сил.
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