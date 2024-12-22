Британские военные стали массово увольняться из армии

В Великобритании наблюдается массовый уход военнослужащих из армии, несмотря на рекордное повышение зарплат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegraph, британские власти летом приняли решение увеличить зарплаты военным, чтобы справиться с кризисом в вооруженных силах, однако этот шаг не принес ожидаемых результатов.

"Солдаты покидают армию с тревожной скоростью. Впервые в истории Великобритании на 1 000 человек приходится всего 2 военнослужащих", - отмечается в статье.

По данным издания, за последний год более 15 000 солдат ушли из вооруженных сил.