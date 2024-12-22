Крупная победа "Галатасарая"

В Турецкой Суперлиге продолжается XVII тур.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на поле вышел лидер "Галатасарай".

Команда сыграла в гостях с "Кайсериспором". Матч прошел с полным преимуществом "жёлто-красных".

Встреча завершилась победой "Галатасарай" со счетом 5:1.

Таким образом, "Галатасарай" увеличил количество своих очков до 41 и повысил отрыв от "Фенербахче" до 8 очков.

Турецкая Суперлига

XVII тур

"Кайсериспор" - "Галатасарай" 1:5