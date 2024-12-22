https://news.day.az/sport/1717407.html Крупная победа "Галатасарая" В Турецкой Суперлиге продолжается XVII тур. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на поле вышел лидер "Галатасарай". Команда сыграла в гостях с "Кайсериспором". Матч прошел с полным преимуществом "жёлто-красных". Встреча завершилась победой "Галатасарай" со счетом 5:1.
Турецкая Суперлига
Крупная победа "Галатасарая"
В Турецкой Суперлиге продолжается XVII тур.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на поле вышел лидер "Галатасарай".
Команда сыграла в гостях с "Кайсериспором". Матч прошел с полным преимуществом "жёлто-красных".
Встреча завершилась победой "Галатасарай" со счетом 5:1.
Таким образом, "Галатасарай" увеличил количество своих очков до 41 и повысил отрыв от "Фенербахче" до 8 очков.
Турецкая Суперлига
XVII тур
"Кайсериспор" - "Галатасарай" 1:5
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре