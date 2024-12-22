Макрон и его одноразовые премьеры

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Макроне и его одноразовых премьерах

Day.Az представляет публикацию:

Про Макрона уже не в шутку, а вполне всерьез говорят, что он готов менять премьер-министров как перчатки. Очередной такой "порванный" слуга народа - Мишель Барнье - был отправлен на "просушку" после того, как парламент вынес его правительству вотум недоверия.

Барнье, проработавший всего 90 дней и ставший самым недолговечным премьером в истории Франции, покидает пост, а новый "одноразовый" - Франсуа Байру - уже примеряется к роли.

Вопрос только один: сколько ещё "перчаток" выдержит Франция?

Или может пора подвесить самого Макрона?

Автор карикатуры - HSF