Перчаточный мастер: Макрон и его одноразовые премьеры
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Макроне и его одноразовых премьерах
Day.Az представляет публикацию:
Про Макрона уже не в шутку, а вполне всерьез говорят, что он готов менять премьер-министров как перчатки. Очередной такой "порванный" слуга народа - Мишель Барнье - был отправлен на "просушку" после того, как парламент вынес его правительству вотум недоверия.
Барнье, проработавший всего 90 дней и ставший самым недолговечным премьером в истории Франции, покидает пост, а новый "одноразовый" - Франсуа Байру - уже примеряется к роли.
Вопрос только один: сколько ещё "перчаток" выдержит Франция?
Или может пора подвесить самого Макрона?
Автор карикатуры - HSF
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