Участники Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения

22 декабря участники Форума религиозных деятелей Азербайджана, посвященного теме "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, участники форума отдали дань уважения памяти выдающихся личностей, сыгравших ключевую роль в истории страны.

В частности, от имени участников форума был возложен венок к могиле архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, и была почтена его светлая память. Также с уважением была почтена память супруги великого лидера - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. Участники форума возложили цветы на ее могилу в знак уважения и благодарности за ее вклад в развитие медицины и науки в Азербайджане.