В битве за Кавказ Армения – слабое звено

Битва за Кавказ, о которой упоминал в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву Президент Ильхам Алиев, идет на международном уровне. Сегодня борьба за влияние в регионе идет с помощью международного давления, всевозможных санкций, двойных стандартов и ослабления региональной безопасности. Армения становится слабым звеном в этой цепочке связанных историей совместного проживания на Кавказе стран.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

По мнению Кадыровой, битва за Кавказ упоминалась главой нашего государства с отсылкой к битве 1942-1943 годов, когда нацистка Германия, Румыния и Словакия бились против СССР за Кавказский регион. Эта аналогия, считает эксперт, очень точно отражает сегодняшнее положение дел.

"Эта битва будет, возможно, даже более ожесточенной, чем та, о которой сказал Президент Ильхам Алиев, потому что она ведется подковерными методами и не имеет четкой декларации войны. Это битва путем ослабления, давления и она может продолжаться десятилетия. Именно поэтому, регион сегодня нуждается в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, в стабильной Грузии и в прогнозируемом Иране. Только консолидация всех стран региона на основе национальной и региональной безопасности поможет преодолеть этот кризис", - сказала Кадырова.

Директор павильона "Азербайджан" ВДНХ отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном будут укрепляться. Она подчеркнула, что не видит препятствий для развития гуманитарных и культурных связей, деловых и экономических возможностей, для расширения возможностей в торговле, для увеличения товарооборота и сотрудничества в сфере энергетики. Между нашими странами сегодня идет активное развитие во всех направлениях, отметила наша собеседница.

"Недавно прочитала, что Посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудил с министром правительства Москвы вопросы, связанные с проведением Дней Азербайджана в Москве в 2025 году. Уверена, что у наших стран большие перспективы в сфере инвестиционных проектов в Карабахе, и это надо активно развивать. Кстати, в интервью Президент Ильхам Алиев коснулся этой темы и даже пригласил российские компании участвовать в возрождении Карабаха", - сказала российский эксперт.

Что касается традиционных ценностей, об общности которых с Россией говорил в интервью Киселеву Президент Азербайджана, то Кадырова подчеркнула, что полностью поддерживает прозвучавший месседж. Та вседозволенность, которую мы наблюдаем в странах Европы и в США, уже начинает шокировать. Свобода каждого из нас заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Свобода не означает, что мы должны терять свое лицо, терять понятие семьи, терять своих детей в угоду агрессивным тенденциям, навязывающим нам мракобесие и безнравственность, отметила Кадырова.

"И тут, мне кажется, солидарность почти всего пространства СНГ будет очевидна. Мы чтим свои традиции и уважаем культуры и традиции других стран, наших соседей и партнеров. Но мы не позволим навязать нам новые стандарты семейных ценностей и уродовать нашу историю новомодными тенденциями в угоду политическим интересам и амбициям развитых стран", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева