https://news.day.az/world/1717414.html Зурабишвили ставит условия властям Грузии Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парламентских выборов. Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские СМИ. По информации, завтра она пообещала сделать подробное видеобращение к гражданам.
Зурабишвили ставит условия властям Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парламентских выборов.
Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские СМИ.
По информации, завтра она пообещала сделать подробное видеобращение к гражданам.
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