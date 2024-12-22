Названа численность наемных работников в Азербайджане

На первое ноября 2024 года численность наемных работников в Азербайджане увеличилась на 43,9 тысячи человек, или 2,54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как передает Day.Az, по данным Госкомстата Азербайджана, общая численность наемных работников составила 1,773 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики - 881,7 тысячи, в частном - 891,6 тысячи человек.

Из общего числа занятых граждан 18,6 процента работают в сфере образования, 18,4 процента - в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 8,5 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Численность наемных работников по видам экономической деятельности:

Виды экономической деятельности Итого В том числе Госсектор Частный сектор В целом по стране 1 773 300 881 700 891 600 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 57 500 22 200 35 300 Горнодобывающая промышленность 32 900 11 200 21 700 Обрабатывающая промышленность 132 600 17 500 115 100 Производство, распределение и поставки электроэнергии, газа и пара 28 300 27 800 500 Водоснабжение, очистка и переработка отходов 33 900 30 500 3 400 Строительство 120 700 24 700 96 000 Торговля; ремонт транспортных средств 329 900 3 200 326 700 Транспортно-складское хозяйство 75 400 42 300 33 100 Размещение туристов и общественное питание 57 600 1 600 56 000 Информация и коммуникации 34 200 14 400 19 800 Финансово-страховая деятельность 39 000 7 200 31 800 Операции с недвижимостью 19 500 5 500 14 000 Профессиональная, научно-техническая деятельность 67 700 31 800 35 900 Предоставление административных и вспомогательных услуг 81 400 52 800 28 600 Государственное управление и оборона; социальное обеспечение 113 100 107 800 5 300 Образование 325 900 308 600 17 300 Оказание медицинских и социальных услуг населению 150 300 120 600 29 700 Деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства 53 700 47 800 5 900 Предоставление услуг в других сферах 19 700 4 200 15 500

Отметим, что по предварительным данным, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-октябре 2024 года выросла на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 993,2 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также в сфере научно-технической деятельности.