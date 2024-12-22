Названа численность наемных работников в Азербайджане

На первое ноября 2024 года численность наемных работников в Азербайджане увеличилась на 43,9 тысячи человек, или 2,54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как передает Day.Az, по данным Госкомстата Азербайджана, общая численность наемных работников составила 1,773 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики - 881,7 тысячи, в частном - 891,6 тысячи человек.

Из общего числа занятых граждан 18,6 процента работают в сфере образования, 18,4 процента - в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 8,5 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Численность наемных работников по видам экономической деятельности:

 

Виды экономической деятельности

Итого

В том числе

Госсектор

Частный сектор

В целом по стране

1 773 300

881 700

891 600

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

57 500

22 200

35 300

Горнодобывающая промышленность

32 900

11 200

21 700

Обрабатывающая промышленность

132 600

17 500

115 100

Производство, распределение и поставки электроэнергии, газа и пара

28 300

27 800

500

Водоснабжение, очистка и переработка отходов

33 900

30 500

3 400

Строительство

120 700

24 700

96 000

Торговля; ремонт транспортных средств

329 900

3 200

326 700

Транспортно-складское хозяйство

75 400

42 300

33 100

Размещение туристов и общественное питание

57 600

1 600

56 000

Информация и коммуникации

34 200

14 400

19 800

Финансово-страховая деятельность

39 000

7 200

31 800

Операции с недвижимостью

19 500

5 500

14 000

Профессиональная, научно-техническая деятельность

67 700

31 800

35 900

Предоставление административных и вспомогательных услуг

81 400

52 800

28 600

Государственное управление и оборона; социальное обеспечение

113 100

107 800

5 300

Образование

325 900

308 600

17 300

Оказание медицинских и социальных услуг населению

150 300

120 600

29 700

Деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства

53 700

47 800

5 900

Предоставление услуг в других сферах

19 700

4 200

15 500

Отметим, что по предварительным данным, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-октябре 2024 года выросла на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 993,2 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также в сфере научно-технической деятельности.