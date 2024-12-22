Названа численность наемных работников в Азербайджане
На первое ноября 2024 года численность наемных работников в Азербайджане увеличилась на 43,9 тысячи человек, или 2,54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Как передает Day.Az, по данным Госкомстата Азербайджана, общая численность наемных работников составила 1,773 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики - 881,7 тысячи, в частном - 891,6 тысячи человек.
Из общего числа занятых граждан 18,6 процента работают в сфере образования, 18,4 процента - в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 8,5 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг.
Численность наемных работников по видам экономической деятельности:
|
Виды экономической деятельности
|
Итого
|
В том числе
|
Госсектор
|
Частный сектор
|
В целом по стране
|
1 773 300
|
881 700
|
891 600
|
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство
|
57 500
|
22 200
|
35 300
|
Горнодобывающая промышленность
|
32 900
|
11 200
|
21 700
|
Обрабатывающая промышленность
|
132 600
|
17 500
|
115 100
|
Производство, распределение и поставки электроэнергии, газа и пара
|
28 300
|
27 800
|
500
|
Водоснабжение, очистка и переработка отходов
|
33 900
|
30 500
|
3 400
|
Строительство
|
120 700
|
24 700
|
96 000
|
Торговля; ремонт транспортных средств
|
329 900
|
3 200
|
326 700
|
Транспортно-складское хозяйство
|
75 400
|
42 300
|
33 100
|
Размещение туристов и общественное питание
|
57 600
|
1 600
|
56 000
|
Информация и коммуникации
|
34 200
|
14 400
|
19 800
|
Финансово-страховая деятельность
|
39 000
|
7 200
|
31 800
|
Операции с недвижимостью
|
19 500
|
5 500
|
14 000
|
Профессиональная, научно-техническая деятельность
|
67 700
|
31 800
|
35 900
|
Предоставление административных и вспомогательных услуг
|
81 400
|
52 800
|
28 600
|
Государственное управление и оборона; социальное обеспечение
|
113 100
|
107 800
|
5 300
|
Образование
|
325 900
|
308 600
|
17 300
|
Оказание медицинских и социальных услуг населению
|
150 300
|
120 600
|
29 700
|
Деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства
|
53 700
|
47 800
|
5 900
|
Предоставление услуг в других сферах
|
19 700
|
4 200
|
15 500
Отметим, что по предварительным данным, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-октябре 2024 года выросла на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 993,2 маната.
Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также в сфере научно-технической деятельности.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре