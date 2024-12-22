https://news.day.az/world/1717325.html В Турции произошло тяжелое ДТП - более 10 пострадавших - ФОТО В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент случился в городе Афьонкарахисар. В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пострадали 18 человек. На место происшествия прибыли сотрудники жандармерии и бригады скорой помощи.
В Турции произошло тяжелое ДТП - более 10 пострадавших - ФОТО
В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент случился в городе Афьонкарахисар. В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пострадали 18 человек.
На место происшествия прибыли сотрудники жандармерии и бригады скорой помощи. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.
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