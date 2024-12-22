В Турции произошло тяжелое ДТП

В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент случился в городе Афьонкарахисар. В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пострадали 18 человек.

На место происшествия прибыли сотрудники жандармерии и бригады скорой помощи. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.