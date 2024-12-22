https://news.day.az/world/1717413.html В Тбилиси вблизи места проведения митинга привлечены полицейские силы - ФОТО В Тбилиси вблизи места проведения митинга, на площадь Свободы, привлечены многочисленные полицейские силы, машины с водометами и другие специальные транспортные средства. Как передает Day.Az, полиция только что задержала одного человека.
В Тбилиси вблизи места проведения митинга привлечены полицейские силы - ФОТО
В Тбилиси вблизи места проведения митинга, на площадь Свободы, привлечены многочисленные полицейские силы, машины с водометами и другие специальные транспортные средства.
Как передает Day.Az, полиция только что задержала одного человека.
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