В Тбилиси вблизи места проведения митинга привлечены полицейские силы

В Тбилиси вблизи места проведения митинга, на площадь Свободы, привлечены многочисленные полицейские силы, машины с водометами и другие специальные транспортные средства.

Как передает Day.Az, полиция только что задержала одного человека.