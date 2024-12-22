В Дамаске открылся офис Турецкого Красного Полумесяца

В столице Сирии, Дамаске, состоялось открытие нового офиса Турецкого Красного Полумесяца - Шамской делегации.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на церемонии присутствовали высокопрофильные представители обеих организаций, включая председателя Турецкого Красного Полумесяца Фатму Мерич Йылмаз, главу Сирийского Красного Полумесяца Мухаммада Хазима и генерального директора по международным делам Турецкого Красного Полумесяца Алпера Кючюка.

После символического разрезания ленты и подписания протокола, Йылмаз и Хазим официально открыли новое представительство Турецкого Красного Полумесяца в здании Сирийского Красного Полумесяца. В ходе церемонии также были переданы гуманитарные наборы для нуждающихся. Далее делегация отправилась в район Барзе, где передала адресную помощь местным жителям.

Фатма Мерич Йылмаз отметила важность открытия нового офиса для улучшения координации гуманитарной помощи, добавив, что сотрудничество между национальными организациями Красного Полумесяца способствует более эффективной работе и укреплению их миссии по оказанию помощи. Она подчеркнула, что с коллегами из Сирийского Красного Полумесяца было достигнуто соглашение о максимальных усилиях для ускорения восстановления и обеспечения необходимой гуманитарной помощи в регионе.