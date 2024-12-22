Глава Минобороны Турции рассказал о приоритетах в борьбе с терроризмом в Сирии

Анкара верит, что Сирийская национальная армия сможет восстановить контроль над всей территорией страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в ходе своего визита в приграничную с Сирией провинцию Килис.

По словам Гюлера, обеспечение суверенитета и целостности Сирии имеет критическое значение для безопасности Турции. Он напомнил о многочисленных ракетных и минометных обстрелах приграничных районов Турции, которые произошли с 2011 года, в результате которых более 600 граждан Турции погибли, а более тысячи получили ранения.

Министр также подчеркнул, что Вооруженные силы Турции стали единственными в мире, кто активно противостоял террористам ДЕАШ в Сирии, отметив, что в ходе операций погибло 67 турецких военнослужащих.

Гюлер добавил, что на фоне изменений в Сирии начался новый этап в развитии страны. Сирийская национальная армия, по его словам, продолжает зачистку от террористов в различных районах, таких как Талль-Рыфат и Мюнбич, и Турция верит, что борьба с террористами будет продолжена до полного освобождения страны.

Турецкий министр также подчеркнул важность сотрудничества с союзниками для обеспечения долгосрочного мира и поддержания стабильности в регионе, а также заявил, что одной из целей Турции является ликвидация террористической организации YPG, которая продолжает контролировать отдельные районы Сирии.