В Азербайджане пресечен контрабандный ввоз пиротехники

Несмотря на осведомленность большинства граждан о рисках, связанных с пиротехническими изделиями, некоторые продолжат их использовать.

Как передает Day.Az, в прошлом году таможенные органы предотвратили ввоз в страну 11 миллионов единиц пиротехнической продукции.

Незаконная продажа взрывчатых и легко воспламеняющихся пиротехнических средств строго запрещена. Эти изделия относятся к категории товаров с ограниченным оборотом и могут использоваться только при наличии соответствующего разрешения.

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