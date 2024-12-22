https://news.day.az/society/1717396.html В Азербайджане пресечен контрабандный ввоз пиротехники - ВИДЕО Несмотря на осведомленность большинства граждан о рисках, связанных с пиротехническими изделиями, некоторые продолжат их использовать. Как передает Day.Az, в прошлом году таможенные органы предотвратили ввоз в страну 11 миллионов единиц пиротехнической продукции.
В Азербайджане пресечен контрабандный ввоз пиротехники - ВИДЕО
Несмотря на осведомленность большинства граждан о рисках, связанных с пиротехническими изделиями, некоторые продолжат их использовать.
Как передает Day.Az, в прошлом году таможенные органы предотвратили ввоз в страну 11 миллионов единиц пиротехнической продукции.
Незаконная продажа взрывчатых и легко воспламеняющихся пиротехнических средств строго запрещена. Эти изделия относятся к категории товаров с ограниченным оборотом и могут использоваться только при наличии соответствующего разрешения.
Подробнее - в материале İctimai TV.
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