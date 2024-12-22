https://news.day.az/world/1717410.html В Тбилиси возобновлена акция протеста - ФОТО - ВИДЕО В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента. Как передает Day.Az, протестующие, блокирующие проспект Руставели, выкрикивают различные лозунги против правящей партии "Грузинская мечта". Некоторые участники акции протестуют, выбивая железные заграждения, установленные для обеспечения безопасности здания.
В Тбилиси возобновлена акция протеста - ФОТО - ВИДЕО
В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента.
Как передает Day.Az, протестующие, блокирующие проспект Руставели, выкрикивают различные лозунги против правящей партии "Грузинская мечта".
Некоторые участники акции протестуют, выбивая железные заграждения, установленные для обеспечения безопасности здания.
Саломе Зурабишвили ранее выступила с обращением к участникам акции с установленной на площади Орбелиани новогодней сцены, заявив, что она выйдет на сцену в 21:00.
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