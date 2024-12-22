https://news.day.az/world/1717368.html Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ - Дата Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ уже в январе. Financial Times пишет, что это станет катастрофическим ударом по организации, потому что лишит ее крупнейшего источника финансирования, альтернативы которому нет и не будет, передает Day.Az.
Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ - Дата
Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ уже в январе.
Financial Times пишет, что это станет катастрофическим ударом по организации, потому что лишит ее крупнейшего источника финансирования, альтернативы которому нет и не будет, передает Day.Az.
"Есть много людей, которые войдут в ближайшее окружение администрации Трампа, которые не доверяют ВОЗ и хотят в первый же день символически показать, что они отстранены" - приводит Financial Times слова профессора глобального здравоохранения из Джорджтаунского юридического колледжа Лоуренса Гостина.
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