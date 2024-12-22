Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ уже в январе.

Financial Times пишет, что это станет катастрофическим ударом по организации, потому что лишит ее крупнейшего источника финансирования, альтернативы которому нет и не будет, передает Day.Az.

"Есть много людей, которые войдут в ближайшее окружение администрации Трампа, которые не доверяют ВОЗ и хотят в первый же день символически показать, что они отстранены" - приводит Financial Times слова профессора глобального здравоохранения из Джорджтаунского юридического колледжа Лоуренса Гостина.