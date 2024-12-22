Массовое отравление в Армении

В больницу города Ванадзора поступили 10 человек с предварительными признаками пищевого отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, после проведения контрольных мероприятий, начатых инспекторами Лорийского отделения регулятора, выяснилось, что пострадавшие питались в пункте общественного питания, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Рудику Алавердяну, который расположен на территории центрального рынка Ванадзора.

Были взяты образцы пищи и отправлены на лабораторную экспертизу. Также установлено, что данный пункт общепита работает с нарушением санитарно-гигиенических норм. В связи с этим его производственная деятельность была приостановлена.

Результаты лабораторной экспертизы будут сообщены дополнительно.