https://news.day.az/officialchronicle/1717475.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску по случаю Рождества. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску по случаю Рождества.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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