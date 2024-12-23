Вниманию тех, кто покупает дом по доверенности

В стране стала широко распространенной купля-продажа автомобилей по доверенности. В некоторых случаях продажа недвижимости также осуществляется таким способом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, специалисты предупреждают, что это очень рискованно.

Адвокат Джаббар Байрамов отметил, что граждане часто используют доверенность для продажи домов, не имеющих документов. При нотариальной сделке требуется наличие правоустанавливающих документов на недвижимость, поэтому многие выбирают этот путь.

Может ли человек, купивший дом по доверенности, остаться без жилья?

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