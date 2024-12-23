Турция внесет любой вклад в создание безопасной Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан заверил, что Анкара внесет любой вклад в строительство безопасной, свободной и процветающей Сирии.

Об этом он написал в X по итогам прошедших в воскресенье в Дамаске переговоров с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот визит, который мы нанесли спустя много лет, станет первым шагом в новую, полную надежд эру для сирийского народа. <...> Мы готовы оказать ему поддержку во всех областях, в которых он нуждается", - отметил Фидан.

По его словам, приоритетами Турции по отношению к Сирии являются обеспечение стабильности и безопасности, ликвидация терроризма, достижение национального примирения, обеспечение экономического развития и создание условий, которые позволят сирийцам, покинувшим страну, вернуться на родину. "Турция внесет любой вклад в создание безопасной, свободной, процветающей Сирии", - подчеркнул глава МИД Турции.