В Баку представлен новый портал электронных услуг и информационных систем

В Баку представлен портал электронных услуг и информационных систем AMIN (Azerbaijan Multicultural Information Network).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы" заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан является уникальным местом, где различные этнические и религиозные общины живут вместе, разделяют общие ценности, играют роль духовного моста между цивилизациями.

"На освобожденные от оккупации территории вновь возвращается жизнь, наши религиозные памятники обретают свой исторический облик. По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева успешно проводятся работы по восстановлению памятников истории и культуры в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мечеть Джума в Агдаме, мечеть в Зангилане, мечети Юхары Говхарага, Ашагы Говхарага, Мамайы, Тязя Мяхялля, Саатлы были введены в эксплуатацию после восстановления. В нескольких городах и районах продолжается строительство и восстановление мечетей, реставрация церквей.

Как подчеркивает в своих выступлениях Президент Ильхам Алиев, толерантность, мультикультурализм, уважение к вероисповеданиям - это наш образ жизни. Наш народ, обладающий высокими нравственными качествами, попросту не представляет альтернативы уважительному отношению к чужим ценностям, традициям, наследию. В мышлении, исторической памяти азербайджанцев нет опыта нетерпимости к другим народам и верованиям. Для нас этническое и религиозное разнообразие - это не разделительная линия, а объединяющий фактор, способствующий взаимному диалогу. Мы живем в стабильном, безопасном и процветающем обществе. У нас есть сильное государство, которое принимает всех своих граждан, независимо от их религии или этнической принадлежности, защищая их от опасностей.

Одной из основных целей представленного портала электронных услуг и информационных систем AMIN является организация работы по религиозному просвещению на более высоком уровне. Мы считаем, что данный портал позволит обеспечить доступность и прозрачность услуг, предоставляемых Госкомитетом по работе с религиозными организациями. В то же время информационные системы, представленные порталом, продемонстрируют уникальную картину азербайджанского мультикультурализма.

Уверен, что в ходе Форума мы выслушаем предложения религиозных деятелей, государственных чиновников, ученых и представителей общественности, станем свидетелями интересных дебатов. Выступления, панельные обсуждения дадут четкое представление об основных направлениях, актуальных вопросах политики Азербайджанского государства в религиозной сфере. В то же время это позволит изучить существующую ситуацию и проблемы, связанные с религиозной ситуацией в стране, угрозы и вызовы, конструктивные мнения и предложения о законодательной базе", - добавил председатель.

Отметим, что 23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", организованный Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана.

В Форуме принимают участие более 100 религиозных деятелей, представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-теологи и специалисты.

Форум направлен на повышение осведомленности общества о религиозных угрозах, повышения роли религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения, а также изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин и деятелей, о трудностях, с которыми они сталкиваются.