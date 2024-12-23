https://news.day.az/officialchronicle/1717625.html Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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