Для тех, кто планирует провести новогодние праздники за границей, "Nar" делает общение более выгодным с доступными роуминг-пакетами.

Добавьте ярких красок в своё путешествие, выбрав один из широкого ассортимента роуминг-пакетов "Nar". С пакетом "Роуминг 28" вы получаете 1 ГБ интернета, 100 минут звонков и возможность бесплатной переписки в "WhatsApp" за границей. Для активации пакета достаточно набрать *777*728#YES.

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В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.