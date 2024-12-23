Сияна Василева продолжит мастер-класс в Баку

Тренер команды по групповым упражнениям Азербайджана Сияна Василева проведет мастер-класс.

Как передает İdman.biz, он пройдет 29-30 октября на Национальной арене гимнастики. Об этом сообщает национальная федерация.

Специалистка, также входящая в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики, поработает с детьми от пяти до семи лет в рамках курса, первая часть которого состоялась в октябре.