https://news.day.az/sport/1717658.html Сияна Василева продолжит мастер-класс в Баку Тренер команды по групповым упражнениям Азербайджана Сияна Василева проведет мастер-класс. Как передает İdman.biz, он пройдет 29-30 октября на Национальной арене гимнастики. Об этом сообщает национальная федерация.
Сияна Василева продолжит мастер-класс в Баку
Тренер команды по групповым упражнениям Азербайджана Сияна Василева проведет мастер-класс.
Как передает İdman.biz, он пройдет 29-30 октября на Национальной арене гимнастики. Об этом сообщает национальная федерация.
Специалистка, также входящая в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики, поработает с детьми от пяти до семи лет в рамках курса, первая часть которого состоялась в октябре.
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