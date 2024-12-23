Вниманию направляющихся в Россию

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступят в силу новые правила в сфере миграции. Так, с этой даты срок временного пребывания граждан Азербайджанской Республики на территории Российской Федерации будет составлять 90 дней в одном календарном году.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Указанный срок может быть продлен при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при получении патента на трудовую деятельность, принятии заявления о временном проживании и т.п.).

Гражданин Азербайджанской Республики в течение 7 рабочих дней со дня пересечения государственной границы Российской Федерации должен зарегистрироваться по месту пребывания. Заявление о постановке на учет (миграционный учет) по месту жительства подается принимающей гражданина Азербайджана стороной (гражданина России, предоставившего лицу фактическое место жительства, иностранца, постоянно проживающего в этой стране, юридического лица, филиала или представительства юридического лица и пр.), либо со стороны самого гражданина Азербайджана.

Если обращение в связи с регистрацией по месту пребывания подается принимающей стороной, то гражданин Азербайджана должен предоставить ей (стороне) соответствующие документы (миграционную карту и документ, подтверждающий личность). После того, как принимающая сторона выполнит обязательства по регистрации по месту пребывания она (сторона) передает гражданину Азербайджана остающуюся у иностранца часть уведомления о подтверждении миграционного учета. Гражданин Азербайджана имеет право самостоятельно обратиться в отделения по миграционным вопросам МВД России в связи с регистрацией по месту пребывания (миграционный учет).

Также это обращение может быть сделано многофункциональным центром по оказанию государственных и муниципальных услуг. Гражданин Азербайджана в нижеследующих случаях может обратиться в электронном порядке через единый портал (единый портал государственных и муниципальных услуг) в связи с регистрацией по месту пребывания, если:

- у гражданина Азербайджана есть право собственности на место фактического проживания;

- заключен арендный договор по месту проживания с принимающей гражданина Азербайджана стороной;

- наличие случаев (должна быть указана уважительная причина, подтвержденная официальным документом), препятствующих принимающей стороне предоставить уведомление о приезде в страну гражданина Азербайджана.