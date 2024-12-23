https://news.day.az/sport/1717592.html Фернандо Медейрос покинул "Сумгайыт" Контракт между футбольной командой "Сумгайыт" и полузащитником Фернандо Медейросом расторгнут. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Сообщается, что расставание с 28-летним футболистом произошло по обоюдному согласию.
Фернандо Медейрос покинул "Сумгайыт"
Контракт между футбольной командой "Сумгайыт" и полузащитником Фернандо Медейросом расторгнут.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сообщается, что расставание с 28-летним футболистом произошло по обоюдному согласию.
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