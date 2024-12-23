Фернандо Медейрос покинул "Сумгайыт"

Контракт между футбольной командой "Сумгайыт" и полузащитником Фернандо Медейросом расторгнут.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что расставание с 28-летним футболистом произошло по обоюдному согласию.