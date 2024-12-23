В Баку прошел концерт в честь 90-летия со дня рождения Эльмиры Сафаровой

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств, профессора, педагога и пианистки Эльмиры Сафаровой (1934-1997).

Как передает Day.Az, в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова выступили - народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли (фортепиано), народный артист Мурад Адыгёзалзаде (фортепиано), заслуженные артисты Гюльшен Аннагыева, Наргиз Алиярова, Эльнара Кебирлинская.

В программе прозвучали: концерт №1 для фортепиано с оркестром e-moll (op.11, I часть) Ф.Шопена; концерт №1 для фортепиано с оркестром d-moll (op.15, I часть) И.Брамса; концерт для двух фортепиано с оркестром Es-dur (KV.365, в 3 частях) В.А.Моцарта; сюита №2 для двух фортепиано с оркестром (op.17, III. Romans и IV. Tarantella) С.Рахманинова.

Эльмира Сафарова родилась в семье видного инженера-нефтяника, дважды лауреата Государственной премии Юсифа Сафарова. С детства увлекалась музыкой и свое первое образование в этой области получила в музыкальной школе при Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибейли (ныне БМА). Затем училась в БМА, продолжила обучение в аспирантуре Московской государственной консерватории им.Чайковского. Лауреат первого Закавказского конкурса исполнителей музыки (1960). С 1961 года вела преподавательскую деятельность в Азербайджанской государственной консерватории, внесла большой вклад в музыкальное искусство и подготовку специалистов по фортепианному исполнительству. С большим успехом выступала на концертах как соло, так и в составе ансамблей.

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