Стартовал 5-й зимний лагерь "Карабахские школы-побратимы"

При совместной организации Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" и Центра культуры азербайджанцев в Швейцарии был дан старт V зимнему лагерю "Карабахские школы-побратимы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в этом году лагерь проводится с участием детей героических шехидов Азербайджана и детей наших соотечественников, проживающих в Молдове. Исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев поприветствовал участников лагеря и проинформировал о значении этого проекта, который уже стал традицией.

Выступившая затем руководитель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" Севиндж Оруджова поблагодарила всех, кто участвовал в реализации проекта, и пожелала всем участникам лагеря успехов.

Автор идеи проекта, председатель Центра культуры азербайджанцев в Швейцарии Гасым Насиров отметил, что испытывает большую радость и гордость за то, что этот лагерь, объединяющий детей наших соотечественников, проживающих в разных регионах мира, проводится уже в 5-й раз. В выступлениях была выражена надежда на то, что проект продолжится и в будущем и внесет свой вклад в солидарность азербайджанцев мира.

Отметим, что в лагере, который проходит с 20 по 27 декабря 2024 года, участвуют 20 школьников в возрасте от 12 до 15 лет, в том числе дети шехидов Азербайджана и дети наших соотечественников из Молдовы. Во время лагеря участникам будет проведено профессиональное обучение по различным направлениям, а также организованы экскурсии по историко-туристическим достопримечательностям города Баку.