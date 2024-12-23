https://news.day.az/sport/1717584.html СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку Объявлена спортивная афиша недели города Баку. İdman.biz сообщает, что 23-29 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта. "Кубок А. Агаларова-2024" среди женщин и мужчин по боксу - 18-23 декабря (Баку); Чемпионат и первенство страны по кунг-фу - 22-29 декабря (Баку); Кубок страны по ушу - 22-29 декабря (Баку).
СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку
Объявлена спортивная афиша недели города Баку.
İdman.biz сообщает, что 23-29 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.
- "Кубок А. Агаларова-2024" среди женщин и мужчин по боксу - 18-23 декабря (Баку);
- Чемпионат и первенство страны по кунг-фу - 22-29 декабря (Баку);
- Кубок страны по ушу - 22-29 декабря (Баку).
- Турнир по волейболу между учителями и учениками (мальчики) средних школ Хазарского района, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 24 декабря, в 10:00 (СОШ №26);
- Турнир по шахматам Ясамальского района среди школьников, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 24 декабря, 14:00 (средняя школа №60);
- Турнир по мини-футболу Гарадагского района среди юношей 2012-2013 годов рождения, посвящённый Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 24-26 декабря, 10:00 (поселок Локбатан, ул. Интигама Набиева, Абад);
- Турнир по шахматам Низаминского района среди школьников, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 25 декабря, 10:00 (средняя школа №242);
- Турнир по настольному теннису среди средних школ Хатаинского района - 26 декабря, 10:00 (Каспийская средняя школа, филиал Белый город);
- Турнир по шахматам Гарадагского района среди девушек и юношей 2013-2015 годов рождения, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 26-27 декабря, 10:00 (UGİM№ 11);
- Турнир по настольному теннису среди девушек и юношей 2012-2013 годов рождения - 28-29 декабря, 10:00 (UGİM №11).
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