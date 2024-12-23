https://news.day.az/sport/1717584.html

СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку. İdman.biz сообщает, что 23-29 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта. "Кубок А. Агаларова-2024" среди женщин и мужчин по боксу - 18-23 декабря (Баку); Чемпионат и первенство страны по кунг-фу - 22-29 декабря (Баку); Кубок страны по ушу - 22-29 декабря (Баку).