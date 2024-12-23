СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 23-29 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

  •  "Кубок А. Агаларова-2024" среди женщин и мужчин по боксу - 18-23 декабря (Баку);
  •  Чемпионат и первенство страны по кунг-фу - 22-29 декабря (Баку);
  • Кубок страны по ушу - 22-29 декабря (Баку).
  • Турнир по волейболу между учителями и учениками (мальчики) средних школ Хазарского района, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 24 декабря, в 10:00 (СОШ №26);
  • Турнир по шахматам Ясамальского района среди школьников, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 24 декабря, 14:00 (средняя школа №60);
  • Турнир по мини-футболу Гарадагского района среди юношей 2012-2013 годов рождения, посвящённый Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 24-26 декабря, 10:00 (поселок Локбатан, ул. Интигама Набиева, Абад);
  • Турнир по шахматам Низаминского района среди школьников, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 25 декабря, 10:00 (средняя школа №242);
  • Турнир по настольному теннису среди средних школ Хатаинского района - 26 декабря, 10:00 (Каспийская средняя школа, филиал Белый город);
  • Турнир по шахматам Гарадагского района среди девушек и юношей 2013-2015 годов рождения, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 26-27 декабря, 10:00 (UGİM№ 11);
  • Турнир по настольному теннису среди девушек и юношей 2012-2013 годов рождения - 28-29 декабря, 10:00 (UGİM №11).