Во Дворце Гейдара Алиева отметят 100-летие народного артиста Тофига Ахмедова

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 24 декабря в 19.00 состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения видного музыканта, кларнетиста-саксофониста, дирижёра, композитора, народного артиста Азербайджана Тофига Ахмедова, организованный Министерством культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az, в концертной программе выступят Эстрадно-симфонический оркестр Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, народные артисты Натаван Шейхова, Энвер Садыгов и его ансамбль "Гайтаги", Салман Гамбаров и его группа Bakustic Jazz , а также популярные исполнители Ильхама Гасымова, Айнур Искендерли, Нигяр Джалилова и Ровшан Гахраманов.

В юбилейный вечер будут охвачены все направления творчества Тофига Ахмедова - прозвучат как его знаменитые произведения, так и малоизвестные композиции, которые будут исполнены впервые за долгие годы. Кроме того, любимые произведения великих азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Ниязи, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева и Эмина Сабитоглу будут представлены в интересных аранжировках.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн, перейдя по ссылке: https://iticket.az/ru/events/concerts/tofig-ahmadov-100/136767

Тофиг Ахмедов родился 8 февраля 1924 года в Баку. В 1941 году в качестве кларнетиста и саксофониста был приглашен к вновь созданному эстрадно-симфоническому оркестру, руководителем и дирижёром которого был композитор Тофиг Кулиев. С 1942 по 1945 года работал в эстрадном ансамбле Каспийского Флота. В 1952 году закончил специальность кларнета духового отделения Азербайджанской государственной консерватории. В 1953 году был приглашён в эстрадный оркестр под руководством Эди Рознера в Москве и в течение четырёх лет был концертмейстером этого оркестра. Затем музыкант вернулся в Баку в 1957 году и создал эстрадный оркестр "Мы из Баку", который возглавлял до 1961 года.

Тофиг Ахмедов работал как исполнитель, дирижёр, композитор и организатор музыкальных мероприятий. Как композитор, у него есть множество песен и произведений для оркестра. Он сотрудничал с поэтами, такими как Фамиль Мехди, Фикрет Годжа, Тофиг Муталлибов, Рафиг Зяка Хендан, Нусрат Кесеменли и другие.

С 1960 по 1981 год был руководителем и главным дирижёром Эстрадного оркестра Азербайджанского радио. Первоначально это был духовой биг-бэнд, позже к нему добавились струнные инструменты, став эстрадно-симфоническим оркестром. В этом коллективе выступали такие известные артисты как Муслим Магомаев, Шовкет Алекперова, Гюльага Мамедов, Лютфияр Иманов, Рауф Атакишиев, Натаван Шейхова, Ильхам Гулиева, Рауф Адыгезелов, Мобиль Ахмедов, Зулейха Мирисмайлова, Ялчын Рзазаде, Мубариз Тагиев, Акиф Исламзаде, Флора Керимова, Эльмира Рагимова и другие. Оркестр исполнял произведения Рауфа Гаджиева, Саида Рустамова, Джахангира Джахангирова, Васифа Адыгезелова, Рамиза Мустафаева, Хайяма Мирзазаде, Азиза Азизова, Огтая Кязими, Рамиза Миришли, Джаваншира Гулиева, Мобиля Бабаева, Фаига Суджаддинова, Эльдара Мансурова, Огтая Раджабова, Мусы Мирзаева, Рухенгиз Гасымовой и других. Он оставался художественным руководителем и главным дирижёром этого коллектива до конца своей жизни.

Тофиг Ахмедов скончался 23 марта 1981 года.