США будут воевать за Гренландию?

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет исключать ни одного из возможных вариантов, включая военный, для решения вопроса о будущем Гренландии.

Об этом сообщил будущий помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп всегда рассматривает все доступные варианты, - подчеркнул Уолтц, отвечая на вопрос о возможном применении силы в отношении датской автономии. - Жители Гренландии активно поднимают вопрос о своей независимости, что открывает новые возможности. В отличие от своего предшественника, Трамп готов учитывать все пути для изменения существующих соглашений".

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США для обеспечения ее безопасности от возможных угроз со стороны Китая и России. Напомним, еще в 2019 году, в период своего первого президентского срока, он высказывал идею покупки Гренландии, территории с широкой автономией в составе Дании. Однако как тогда, так и сейчас, власти Гренландии и Дании назвали этот план абсурдным.

Кроме того, Трамп активно продвигает идею включения Канады в состав США на правах 51-го штата, что вызывает неоднозначную реакцию в международном сообществе.