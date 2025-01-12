В Европе заявили о снижении привлекательности ЕС для инвесторов

Европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на доклад Европейской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данные доклада показывают, что в период с 2008 по 2021 год почти треть европейских стартапов, чья оценка позднее превысила $1 млрд, переместили свои офисы за пределы ЕС (главным образом, в США). Кроме того, лишь 4 из 50 крупнейших мировых технологических компаний являются европейскими, а производительность труда в Европе остается ниже, чем в США.

Также в документе отмечается, что высокая стоимость энергоносителей (в два-три раза выше, чем в США), дефицит квалифицированных специалистов и сложная бюрократическая система - ключевые факторы, тормозящие развитие европейской экономики.

Эксперт по экономическим вопросам из Христианско-социального союза Германии Маркус Фербер подчеркнул необходимость приоритетного рассмотрения вопроса конкурентоспособности Еврокомиссией, предупредив о потенциальной угрозе снижения уровня благосостояния в Европе.