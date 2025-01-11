https://news.day.az/sport/1722147.html "Карабах" достиг соглашения с "Фламенго": Жуниньо уходит за эту цену! Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в Бразилии. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на бразильские СМИ, переход 28-летнего форварда во "Фламенго" согласован. "Фламенго" заплатит за Жуниньо пять миллионов евро.
"Карабах" достиг соглашения с "Фламенго": Жуниньо уходит за эту цену!
Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в Бразилии.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на бразильские СМИ, переход 28-летнего форварда во "Фламенго" согласован.
"Фламенго" заплатит за Жуниньо пять миллионов евро. Ожидается, что контракт будет подписан после того, как представитель Южной Америки согласует детали контракта с самим нападающим, который пройдет медицинское обследование.
Отметим, что Жуниньо, который был близок к переходу в испанскую "Севилью", изменил свое решение после того, как между клубами было достигнуто соглашение.
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