Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в Бразилии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на бразильские СМИ, переход 28-летнего форварда во "Фламенго" согласован.

"Фламенго" заплатит за Жуниньо пять миллионов евро. Ожидается, что контракт будет подписан после того, как представитель Южной Америки согласует детали контракта с самим нападающим, который пройдет медицинское обследование.

Отметим, что Жуниньо, который был близок к переходу в испанскую "Севилью", изменил свое решение после того, как между клубами было достигнуто соглашение.