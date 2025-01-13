Первое заявление нового посла Израиля в Азербайджане после назначения

Как сообщалось ранее, Израиль назначил Ронена Крауса новым послом в Азербайджане.

Как передает Day.Az, в связи с этим Краус поделился публикацией на своей странице в социальной сети "X".

"Для меня большая честь быть официально назначенным послом Израиля в Азербайджанской Республике", - написал Краус.