https://news.day.az/politics/1722461.html Первое заявление нового посла Израиля в Азербайджане после назначения - ФОТО Как сообщалось ранее, Израиль назначил Ронена Крауса новым послом в Азербайджане. Как передает Day.Az, в связи с этим Краус поделился публикацией на своей странице в социальной сети "X". "Для меня большая честь быть официально назначенным послом Израиля в Азербайджанской Республике", - написал Краус.
Первое заявление нового посла Израиля в Азербайджане после назначения - ФОТО
Как сообщалось ранее, Израиль назначил Ронена Крауса новым послом в Азербайджане.
Как передает Day.Az, в связи с этим Краус поделился публикацией на своей странице в социальной сети "X".
"Для меня большая честь быть официально назначенным послом Израиля в Азербайджанской Республике", - написал Краус.
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