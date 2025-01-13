Миланович побеждает на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович одержал уверенную победу во втором туре выборов главы государства, набрав 74,66% голосов избирателей.

Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики, передает Day.Az.

По данным ГИК, после обработки 99,48% избирательных участков (6 720 из 6 755), Миланович получил поддержку 1 114 383 граждан. Его соперник, независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживала правящая партия "Хорватское демократическое содружество", набрал 25,34% голосов (378 172 избирателя). Явка на выборах составила 44,16%.

В первом туре выборов, состоявшемся 29 декабря прошлого года, Миланович получил 49,09% голосов, в то время как его основной конкурент Приморац - 19,35%.