https://news.day.az/world/1722408.html В Мексике произошло мощное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе Мексики.. Как передает Day.Az, толчки сотрясли границу между штатами Колима и Мичоакан в районе города Акила. Отмечается, что ущерба и жертв нет. Ощущалось землетрясение и в горящей Калифорнии
В Мексике произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе Мексики..
Как передает Day.Az, толчки сотрясли границу между штатами Колима и Мичоакан в районе города Акила.
Отмечается, что ущерба и жертв нет. Ощущалось землетрясение и в горящей Калифорнии
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