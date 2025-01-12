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В Мексике произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе Мексики.. Как передает Day.Az, толчки сотрясли границу между штатами Колима и Мичоакан в районе города Акила. Отмечается, что ущерба и жертв нет. Ощущалось землетрясение и в горящей Калифорнии