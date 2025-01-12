В Мексике произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе Мексики..

Как передает Day.Az, толчки сотрясли границу между штатами Колима и Мичоакан в районе города Акила. 

Отмечается, что ущерба и жертв нет. Ощущалось землетрясение и в горящей Калифорнии