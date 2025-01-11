https://news.day.az/world/1722178.html Стало известно о встрече Трампа и Цукерберга Глава корпорации Meta Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает портал Semafor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Генеральный директор Meta Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в пятницу", - говорится в сообщении.
Стало известно о встрече Трампа и Цукерберга
Глава корпорации Meta Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает портал Semafor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Генеральный директор Meta Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в пятницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детали этой встречи не раскрываются.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена требовала от Meta удалять публикации о COVID-19.
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